"Enzo é bom jogador, mas não vale 121 milhões. O Chelsea baixou as calças"

Antigo internacional inglês Danny Murphy considera que os blues pagaram em demasia pelo médio argentino.

Danny Murphy, antigo internacional inglês que representou o Liverpool entre 1999 e 2004, criticou esta quarta-feira os 121 milhões investidos pelo Chelsea na contratação de Enzo Fernández ao Benfica, considerando que é um valor demasiado alto e que os encarnados tiraram proveito da abastada condição financeira dos blues.

"Acho que estão a pagar preços exagerados pelos jogadores e, mesmo assim, não têm nem de perto a mesma qualidade do que os do Man. City. Vi alguns jogos do Enzo Fernández ao vivo, é um bom jogador, mas não vale 121 milhões, foi [um valor] completamente inapropriado", considerou à rádio Talksport.

"Enzo é um bom médio, jovem, que trata bem a bola e joga com bravura, mas não é um Rodri ou um Casemiro. O Chelsea está a pagar em demasia e, uma vez mais, baixou as calças", completou Murphy.

A transferência de Enzo Fernández para o Chelsea tornou-no médio mais caro de sempre, sendo ainda o maior investimento da história da Premier League.