Enzo Fernández direto ao onze titular contra o Nice

Enzo Fernández assinou com o Benfica até 2027

Médio argentino chegou há dias e mal treinou com os colegas, mas é aposta já esta noite

O Benfica defronta esta noite o Nice, em desafio a contar para o Torneio do Algarve, e Enzo Fernández, reforço proveniente do River Plate que chegou há dias a Portugal, consta no onze titular que Roger Schmidt vai apresentar contra os franceses.

O desafio começa às 21h00 e disputa-se no Estádio Algarve. Neres é outro reforço que entra na equipa titular contra o Nice.

Onze titular: Helton, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo, João Mário, Rafa, Neres e Gonçalo Ramos.

Suplentes: Odysseas, André Gomes, Bah, André Almeida, Vertonghen, António Silva, Tomás Araújo, Meïte, Chiquinho, Pizzi, Paulo Bernardo, Martim Neto, Gil Dias, Moreira Jr., Yaremchuk e Henrique Araújo.