Enzo despede-se do Benfica: "Que não manchem o que construímos juntos"

Mensagem do médio argentino nas redes sociais.

No dia seguinte à confirmação de que vai prosseguir a carreira no Chelsea, num negócio de 121 milhões de euros, Enzo Fernández deixou uma mensagem nas redes sociais, agradecendo o carinho que recebeu do clube e dos adeptos durante os meses em que vestiu de águia ao peito.

"Muito obrigado benfiquistas. Quero agradecer, juntamente com a minha família, por todo o amor recebido nestes cinco meses. Estou grato a Deus por me ter dado a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo", pode ler-se no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Enzo Fernández | EF13 (@enzojfernandez)

"Aproveitei cada momento ao máximo e dei sempre o melhor de mim. Que a imprensa não manche o que construímos juntos, porque era algo maravilhoso que eu nunca tinha imaginado", prosseguiu, não esquecendo os companheiros, estrutura e equipa técnica.

"Obrigado a todos os colaboradores que trabalham arduamente para tornar a instituição muito maior do que ela é, obrigado aos meus colegas de equipa por me tratarem sempre da melhor maneira e me fazerem sentir em casa, obrigado à gestão do clube e especialmente a Roger Smicht, a todo o seu pessoal pela confiança e respeito diário. Fiquei muito feliz. Muito obrigado Benfica. Vou levar-te sempre no meu coração", rematou.