Enzo aponta ao Mundial: "Merece estar no Catar. Desenvolveu muito e depressa"

O médio é o argentino chamado por Scaloni com mais minutos em 2022/23. Jogador pode estrear-se na madrugada de sábado frente às Honduras. A O JOGO, Reinaldo Merlo, glória do River Plate, clube que lançou o camisola 13, defende que Enzo "merece estar no Mundial".

O relógio acelera para a madrugada de sábado, altura em que a seleção da Argentina salta para o campo, em Miami, para defrontar as Honduras num jogo particular já a olhar para o Mundial. Seria mais um jogo não pudesse também vir a ser, caso o técnico Lionel Scaloni o entender, o lançamento de Enzo Fernández na principal equipa do seu país.