Enzo agradeceu homenagem de campeão do Mundo na Luz

Médio argentino foi homenageado antes do dérbi com o Sporting e gostou, agradecendo nas redes sociais. Otamendi já tinha merecido um momento especial na receção ao Portimonense. Dupla venceu a competição no Catar com a seleção das Pampas

Obrigado ❤️ ! https://t.co/ByuvvkmE7F - Enzo Fernández (@Enzo13Fernandez) January 16, 2023