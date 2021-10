Entre números expressivos e projeções, Henrique Araújo planeia: "Gostava de marcar 20 golos"

Avançado de 19 anos já marcou seis golos em nove jornadas na Liga SABSEG.

O Benfica B, comandado por Nélson Veríssimo, tem um artilheiro especial na Liga SABSEG. Aos 19 anos, Henrique Araújo mostra que, mais do que fazer golos, também é um jogador ambicioso. Somente nesta época, o avançado já marcou seis tentos e fez duas assistências em nove jornadas. Para ele, ainda é pouco.

"Pessoalmente, gostava de marcar 20 golos. Era um número bom, mas isso vai ser consoante o campeonato correr, se não houver lesões e a equipa continuar com um futebol muito ofensivo, acredito que sim [vou conseguir]. Vamos ver, jogo a jogo", disse em entrevista à BTV.

"Estou satisfeito. São números bons, um avançado quer sempre mais. Já podia ter mais um ou dois golos mas os números são bastantes bons, refletem aquilo que tem sido o campeonato da nossa equipa. É uma equipa que cria oportunidades e dá golos ao avançado para marcar. Tento fazer o meu trabalho da melhor maneira. Acho que está a correr bem e há que dar continuidade", acrescentou, no programa "Aquecimento".

Henrique Araújo já marcou golos diante do Nacional (5-0), Casa Pia (4-2), Farense (2-2), Chaves (3-1), Académica (3-1) e Varzim (0-2). Com o Académica e Nacional, ainda ajudou com assistências. "O ponto em que estou satisfeito é a ajuda em que dou à equipa, tanto com golos como em assistências, mas também no facto de vir tocar a bola com os companheiros e o ataque à profundidade", afirmou.

O avançado trocou, em 2018, o Marítimo pelo Benfica, para integrar a formação de juvenis. Desde então, vem escrevendo sua história e ganhando espaço na Luz. "Quando decidi sair da Madeira e vir para o Seixal, o objetivo era evoluir e marcar muitos golos e ajudar a minha equipa. As coisas têm corrido muito bem. A evolução tem sido normal: com muitos golos e a ganhar títulos aqui no Benfica."