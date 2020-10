Júlio César escolhe entre Jorge Jesus e Mourinho: "Taticamente, ele é um absurdo"

Júlio César apontou o treinador que mais o marcou e ainda lembrou uma frase que Jorge Jesus lhe disse quando o treinou no Benfica.

Júlio César já foi treinador por José Mourinho, no Inter, e por Jorge Jesus, no Benfica, e quando questionado no programa Caioba Game Show sobre qual o treinador que mais o marcou, o guarda-redes não tece dúvidas.

"Jorge Jesus. Mesmo que tenha sido apenas no final de carreira. Gosto muito do trabalho dele, é um treinador diferente. Mas não desmerecendo os outros, obviamente. Mourinho foi o ápice da minha carreira. Por coincidência dois portugueses. Foi uma época muito vitoriosa com ele no Inter. Foi contratado para ganhar a Champions, era uma obsessão do presidente e era muito respeitado na competição. Mas entre o Mourinho e Jesus, eu fico com três dedos acima para o Jesus", disse.

O internacional brasileiro continuou a elogiar Jorge Jesus: "É a forma como ele faz com que o jogador entenda o jogo. Taticamente, ele é um absurdo. Respira aquilo 24 horas por dia. Ele tem uma frase que me marcou: 'jogar à bola todos jogam, mas entender o jogo poucos entendem'. Quando cheguei ao Benfica, aprendi muita coisa, coisas que jamais imaginaria aprender aos 34 anos, a terminar a carreira", finalizou.