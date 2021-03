Entendimento por Conti: destino do central do Benfica está definido

Central argentino do Benfica a caminho do Brasil.

Germán Conti está muito perto de ser reforço do Bahia, por empréstimo de um ano do Benfica.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, os clubes já chegaram a um entendimento para a cedência do atleta, sendo mesmo esperado que o defesa-central viaje até ao fim de semana para o Brasil, de forma a cumprir as últimas formalidades e ser então apresentado pelo conjunto canarinho.

Com contrato até 2023, Conti não faz parte dos planos de Jorge Jesus e prepara-se para um novo período de rodagem fora da Luz, depois de já ter atuado no Atlas, do México, por cedência do Benfica em 2020.

Só com dez jogos pelas águias, o central foi aposta para 2018/19, mas não se afirmou nem com Rui Vitória nem com Bruno Lage. Após terminar o empréstimo ao Atlas, e tendo Jesus no plantel Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Jardel e até Morato, Conti está riscado; apesar da cobiça de Colón, Independiente ou Newell"s deve ir jogar no Brasil.