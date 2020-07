Técnico esteve com elementos da Raça Rubro-Negra à porta do centro de treinos do clube e deixou o seu obrigado: "Vocês são diferentes, no campo e fora dele. Levo-vos no coração"

Jorge Jesus está de volta a Portugal e ao Benfica, mas não fecha a porta a um regresso ao Flamengo. "Engolido" pela claque Raça Rubro-Negra, a maior do clube, à saída do centro de treinos do emblema carioca, onde esta segunda-feira se realizou o almoço de despedida do Mengão, o técnico ou viu muitas palavras de agradecimento, mas também ele expressou a sua gratidão pelo apoio recebido. "Obrigado. Vocês são diferentes, no campo e fora do campo. Levo-vos no coração", disse. E quando foi desafiado por um adepto sobre a possibilidade de este não ser um adeus definitivo, lançou: "Na vida do treinador temos sempre de dizer um até breve. Quando somos acarinhados como aqui, é sempre um até breve."

Os elementos da claque do Flamengo presentes à porta do complexo desportivo do campeão brasileiro colocaram mesmo uma bandeira gigante do grupo na qual escreveram "Obrigado, Jorge Jesus". O técnico, que recebeu uma camisola como oferta, assinou a bandeira e ouviu ainda diversos "Obrigado" e "Gratidão eterna". "Para sempre na nossa história. O legado é o mais importante", ouviu-se também.