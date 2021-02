Enfim, Lucas Veríssimo: último reforço do Benfica chega este domingo

Central tem previsto pisar território nacional nas próximas horas, após voo de ligação por França.

O último reforço da temporada do Benfica, e único contratado na janela de transferências de janeiro, está a poucas horas de ser confirmado como reforço dos encarnados. Lucas Veríssimo, segundo O JOGO apurou, tem prevista para este domingo, finalmente, a chegada a Lisboa, depois de vários dias de indefinição devido à suspensão dos voos entre o Brasil e Portugal.

É por França, via Paris, que o jogador de 25 anos faz a ligação entre o Santos e o Benfica. Da sua cidade, onde deixou a sua mulher e filhos - o reencontro acontecerá mais tarde - Lucas Veríssimo voou para a Cidade Luz, de onde apanhou novo voo, agora com destino ao aeroporto de Lisboa. No total, sem atrasos à chegada, o defesa que o Benfica contratou ao Santos, teve pela frente 16 horas de viagem para se apresentar no novo clube.

Significa isto que já poderá estar nas bancadas da Luz, o estádio das águias, para assistir à receção ao Famalicão. O momento da apresentação ainda não está totalmente definido pelos responsáveis benfiquistas, mas tudo apontava ontem para que fosse marcada para, possivelmente, terça-feira.

O processo relativo à contratação do jogador desejado por Jorge Jesus está agora muito perto de ficar concluído. A apresentação apenas deverá acontecer depois do jogo com o Famalicão

A partir desse dia, o jogador deverá iniciar os trabalhos no centro de estágio do Seixal, assim que estejam cumpridos todos os requisitos processuais, sendo que já havia realizado testes físicos e médicos em São Paulo, onde assinou o contrato que o ligará aos encarnados até junho de 2025.

A covid-19 não será, neste momento, um obstáculo que Lucas Veríssimo tenha de superar para se estrear nas sessões de preparação dado que já superou, em meados de novembro, a infeção e está no período de três meses reconhecidos como de imunidade a novo contágio. Pode, por isso, confirmar-se a transferência do defesa por quem o Benfica aceitou pagar ao Santos 6,5 milhões de euros.