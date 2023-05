Enes Unal foi observado pelo Benfica, mas está fora do orçamento

Avançado do Getafe mereceu análise, mas a expectativa do preço de venda do Getafe coloca-o fora do orçamento da Luz.

Enes Unal, avançado de 26 anos do Getafe, mereceu observações por parte do Benfica, mas segundo apurou O JOGO é um jogador que não entra nesta fase na equação, uma vez que a expectativa dos responsáveis encarnados quanto ao valor pedido pelo clube espanhol para a sua venda coloca o ponta-de-lança, que leva 15 golos e cinco assistências em 2022/23, fora do orçamento da Luz.

Ángel Torres, presidente do Getafe, revelou ontem que as águias viram alguns jogos do internacional turco, mas esclareceu que "não existiu contacto" por parte das águias com o clube que lidera. "De outras equipas sim, italianas e da Premier League, que já vieram perguntar por ele. O Benfica não", disse o dirigente em declarações à TSF, adiantando: "É verdade que o Benfica já veio cá ver o jogador num par de jogos."