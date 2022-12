Emre Can apontado ao Benfica: médio deve abandonar Dortmund

Emre Can

Internacional alemão tem contrato válido até 2024. Não tem contado muito para Edin Terzic

Emre Can deve estar de saída do Dortmund e o destino pode vir a ser o Estádio da Luz.

De acordo com o portal La Gazetta Express, o médio internacional alemão pode chegar ao Benfica via empréstimo, mas com uma opção de compra.

Com contrato até 2024, Emre Can não tem sido um dos indiscutíveis de Edin Terzic no Dortmund 2022/2023. A saída deve estar para breve e pode, então, acontecer já na reabertura do mercado.