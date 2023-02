"Empréstimos? O barómetro é o Florentino, como foi o Rui Costa no passado"

Declarações de Rui Costa, presidente encarnado, em declarações à Benfica TV.

Empréstimos de Henrique Araújo, Paulo Bernardo e João Victor: "A intenção com João Victor é a mesma do Paulo Bernardo e do Henrique Araújo. Que nenhum jovem em quem temos esperança interrompa o seu crescimento. Estávamos à espera de mais utilização do Henrique, por isso estaria a interromper a sua evolução. À semelhança do que fizemos com o Florentino, eles saíram para perceberem como é bom o Benfica. O barómetro é o Florentino, como foi o Rui Costa no passado. O Henrique Araújo foi uma decisão em conjunto com o jogador, escolhemos um campeonato onde ele pode crescer se tiver regularidade".

E Haris Seferovic? "O João Victor vai jogar até para se adaptar à Europa. Fizemos os empréstimos não por excesso apenas. O Seferovic é diferente, na Turquia não estava a ter utilização e foi para Espanha".