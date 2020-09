Empréstimo sem opção de compra e mais um caso resolvido no Benfica

Krovinovic vai continuar no West Brom

Krovinovic vai continuar no West Brom, agora na Premier League.

Filip Krovinovic já está em Inglaterra e deve ser apresentado nas próximas horas como jogador do West Bromwich Albion para a próxima temporada. O JOGO sabe que entre os clubes o entendimento é total, razão precisamente pela qual o futebolista croata foi autorizado a viajar para terras britânicas, dando início entretanto a todas as formalidades necessárias para oficializar o seu regresso ao WBA, clube pelo qual jogou na última temporada, também por empréstimo das águias, mas no Championship.

Krovinovic era um grande desejo do técnico dos baggies, o também croata Slaven Bilic, que antes do embate de sábado com o Chelsea chegou a dar o negócio praticamente como concluído.

O médio-ofensivo será emprestado ao conjunto da Premier League por uma temporada, num negócio que não inclui opção de compra, isto depois de estender o seu vínculo com as águias por mais um ano, agora até 2023.