Empréstimo que pode valer negócio ao Benfica: "Estamos muito contentes com ele"

Olivier Delcourt, líder do Dijon, diz estar "contente" com o rendimento de Cádiz, avançado cedido pelas águias.

Cedido por uma temporada pelo Benfica ao Dijon, Cádiz até pode ver estendida a sua ligação ao clube francês. O atual 16.º classificado da Ligue 1 assegurou a opção de compra pelo internacional venezuelano e, fazendo um balanço positivo do desempenho do atacante com as suas cores, admite avançar para a aquisição do passe do jogador.

"Estamos muito contentes com ele. É um bom jogador, fez golos pelo clube e entendeu-se muito bem com os colegas, nomeadamente com Júlio Tavares [avançado], que é uma das referências da equipa. Tem sido uma boa contratação. Vamos ver o que podemos fazer. Sente-se bem aqui e até ficou por cá apesar da covid-19. Houve outros jogadores que foram para os seus países", conta Olivier Delcourt, presidente do Dijon, a O JOGO.

O campeonato francês também está interrompido, razão pela qual Cádiz aguarda agora, em casa, por nova oportunidade para voltar a atuar pelo conjunto gaulês. Com quatro tentos, o atacante é o quinto melhor marcador da equipa em 2019/20, mas Delcourt realça que esse é "um bom número".

Enquanto aguarda por novidades sobre o regresso ou não da Ligue 1, o líder do Dijon diz que vai falar com o Benfica no sentido de acertar eventualmente também o final da cedência, isto caso a competição volte e se estenda para lá de 30 de junho. "Temos uma opção de compra pelo Cádiz, mas vamos falar ainda com o Benfica para prolongar o empréstimo e essa opção", diz Delcourt, explicando que a posição a tomar por Cádiz será também em consonância com o técnico. "Ele fez uma série de bons jogos, estamos a avaliar tudo. Tem jogado e vamos analisar com o treinador e decidir se avançamos para a compra. Neste momento esperamos também para saber se vai voltar a haver campeonato", frisando que "a saúde é agora a prioridade" face à covid-19.