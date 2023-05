Empréstimo obrigacionista do Benfica pode chegar aos 50 milhões de euros

A SAD divulgou esta terça-feira à CMVM a decisão de aumentar em dez milhões de euros o valor do empréstimo, fixado inicialmente nos 40 milhões

A SAD do Benfica anunciou esta terça-feira o aumento do valor do empréstimo obrigacionista lançado no passado dia 2 de maio. Através de comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade benfiquista informou que decidiu aumentar o empréstimo no valor de dez milhões de euros.

Ou seja, passar dos 40 M€ iniciais para um valor máximo de 50 milhões. Esta é uma medida habitual, ainda que em 2022 o aumento tenha sido dos 40 para os 60 milhões.

Estão agora disponíveis dez milhões de obrigações, a um preço nominal de cinco euros, num processo que decorrerá até às 15h00 de dia 12 deste mês, estando o reembolso previsto para o dia 17 seguinte.

A SAD espera ter uma receita líquida de 48,205 M€ com a emissão do empréstimo obrigacionista.