Empréstimo fechado pelo Benfica e meio milhão a caminho... para já

Cádiz vai prosseguir a carreira nos Estados Unidos e rende, para já, meio milhão de euros.

Ainda sem qualquer minuto somado de águia ao peito, Jhonder Cádiz vai continuar longe do plantel principal do Benfica. Segundo O JOGO apurou, os responsáveis da SAD benfiquista acertaram já um acordo com o Nashville SC, emblema dos Estados Unidos da América, que irá receber o jogador de 25 anos por empréstimo até final do ano em curso.

O negócio está selado e deverá ser anunciado nas próximas horas pelas partes, garantindo os encarnados menos um problema para resolver - o venezuelano foi riscado das contas por Jorge Jesus - ao que se acresce mais um encaixe para a conta da sociedade. Segundo apurámos, o Nashville SC assumiu pagar meio milhão de euros aos encarnados pelo empréstimo, mas este fluxo pode aumentar caso seja exercida a opção de compra que ficou definida. Ficou contratualizado que Cádiz terá como preço três milhões de euros, aos quais serão descontados os 500 mil euros pagos pela cedência.

Contratado ao Vitória de Setúbal no início da época passada, o dianteiro foi lançado apenas num jogo de pré-temporada, na receção ao Anderlecht, tendo saído lesionado. Perdeu o comboio e acabou emprestado ao Dijon. No futebol francês, Cádiz foi utilizado em 22 jogos e marcou quatro golos (dois da Ligue 1 e mais um par na Taça de França). Porém, este registo revelou-se insuficiente para convencer os responsáveis do emblema gaulês, que o devolveram à Luz, deixando mais um processo pendente nas mãos da SAD, que agora foi solucionado, pelo menos, até dezembro.