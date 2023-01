Emprestados do Benfica: Weigl e Tiago Dantas "roubam" palco

Entre os vários atletas vinculados ao Benfica e que estiveram cedidos desde o verão apenas o alemão, no Moenchengladbach, e o português, no PAOK, conseguiram minutos de peso.

Julian Weigl saiu do Benfica no último dia do mercado de verão por falta de espaço nas preferências de Roger Schmidt.

A espera até ao derradeiro dia trouxe ao médio uma porta aberta no Borussia Moenchengladbach que, ao contrário do que era expectável se tivesse ficado na Luz, lhe tem dado novo brilho numa liga onde, pelo Dortmund, se havia evidenciado antes de ir para o Benfica.