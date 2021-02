Empresário explica reação de Darwin: "Sabe perfeitamente o que o Benfica investiu nele"

Agente do nº. 9 diz a O JOGO que o avançado reagiu mal contra o Farense devido a um sentimento de "impotência"

Darwin expressou a frustração quando saiu aos 54 minutos no 0-0 com o Farense. Pontapeou uma garrafa de água e ficou no banco, de cabeça escondida num capuz, visivelmente triste.

João de Deus e Jorge Jesus dirigiram-se ao uruguaio não para criticar a atitude, mas para consolar o dianteiro. Apesar de o gesto de insatisfação ter gerado dúvidas, a O JOGO Edgardo Lasalvia, empresário do jogador, refuta qualquer mal-estar com a substituição ou com as opções técnicas.