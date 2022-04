Empresário de Weigl reuniu com Milan, Atalanta e Juventus

Emblemas italianos estarão interessados no internacional alemão do Benfica.

Volker Struth, empresário de jogadores como Julian Weigl, do Benfica, Toni Kroos, do Real Madrid, e Timo Werner, do Chelsea, esteve em Itália, onde reuniu com Milan, Atalanta e Juventus, como fez questão de dar conta nas suas redes sociais.

De acordo com a Imprensa desportiva italiana, tais reuniões tiveram como tema o médio do Benfica, entre outros assuntos. Foi o próprio empresário a partilhar fotografias dos diversos momentos nas redes sociais.

Segundo o Corriere dello Sport, o internacional alemão estará no topo da lista de desejos do Milan de Rafael Leão para o lugar de Franck Kessié, em final de contrato com o clube italiano e de saída para os espanhóis do Barcelona.

O Calciomercato, por seu lado, fala do alegado interesse da Juventus no médio, afirmando que o emblema encarnado estará a pedir algo como 40 milhões de euros pelo jogador.

De recordar que, em 2020, o Benfica pagou 20 milhões de euros pelo internacional alemão, que chegou proveniente do Borussia Dortmund.