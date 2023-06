Empresário de Renan Lodi, apontado ao Benfica: "Objetivo é jogar na Champions"

Jogador foi pai e quer estar perto da família, preferindo voltar ao Athletico Paranaense, mas o agente Pablo Miranda assegura que é quase impossível um regresso ao Brasil

Renan Lodi, apontado recentemente ao Benfica para suceder a Grimaldo na ala esquerda da defesa, quer voltar ao Brasil, mas o seu agente, Pablo Miranda, assegura que esse cenário é quase impossível. Garante que o objetivo é lutar por títulos e jogar na Liga dos Campeões, um cenário que abre a porta ao Benfica.

"O Renan tem mais três anos de contrato com o Atlético de Madrid. A princípio ele se apresenta com o grupo do Atlético de Madrid para cumprir o seu contrato. Todo mundo sabe do carinho que o Renan tem pelo Athletico e pela cidade. E todo ano, desde que ele saiu, surge essa especulação da volta dele. Agora chegaram a vazar até um áudio fora de contexto. Por isso, quero dizer que é praticamente impossível ele voltar ao Athletico ou ao futebol brasileiro", afirmou, em declarações ao Globoesporte.

Renan, de 25 anos, foi pai há semanas e quer voltar a Curitiba e em particular ao Athletico Paranaense, para estar perto da família. Mas Pablo Miranda recorda o alto investimento feito pelo Atlético de Madrid na sua contratação (20 milhões de euros) e o facto de ter ainda contrato, pelo que os colchoneros pretende recuperar esse investimento, dificultando assim um regresso ao Brasil.

"Ele é profissional e sabe das suas obrigações perante o Atlético de Madrid, que fez um grande investimento na sua compra e que até hoje tem impacto no orçamento do clube. As regras financeiras da liga espanhola são muito rígidas. Desta maneira, a única forma dele sair do Atlético é sendo vendido. E os valores para se realizar esse negócio são proibitivos para qualquer clube brasileiro. O objetivo dele é continuar a jogar em competições de alto nível, se possível voltar a disputar a Champions e disputar títulos de novo", completou.