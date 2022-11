Benfica avança na renovação de Rafa

António Araújo confirmou a O JOGO a existência de uma reunião entre as diferentes partes. Vínculo de Rafa termina em 2024

António Araújo, empresário de Rafa, revelou a O JOGO que já houve reuniões com os responsáveis máximos do Benfica no sentido de renovar o contrato do internacional português. O agente lembrou, ainda assim, que nada está concluído.

"Estivemos ontem em Lisboa, reunimos com Rui Costa e Rui Pedro Braz. Foi uma primeira conversa e se existiu é porque há intenção do clube na renovação do contrato do Rafa, mas repito que foi uma primeira conversa", referiu.

Recorde-se que o atual contrato de Rafa é válido até 2024. O Benfica quererá estender a ligação com o extremo por mais dois anos, até 2026.