Empresário de Pedrinho relativizou declarações de Jorge Jesus

Will Dantas entende que Jorge Jesus foi mal interpretado quando disse que "há melhores jogadores que Pedrinho na sua posição" e acredita que "vai render muito com ele". Jogador e treinador vão encontrar-se no Benfica

Mal se confirmou a transferência de Jorge Jesus para o Benfica, um dos assuntos mais comentados no Twitter foram as declarações do treinador em março sobre Pedrinho, contratado pelo clube da Luz. Há quatro meses, numa entrevista ao canal "Fox Sports", Jesus comentou que "há melhores jogadores que Pedrinho na sua posição", chegando mesmo a citar os nomes de Everton Cebolinha, Dudu, Rony e Michael. Em declarações ao Globo Esporte, Will Dantas, o agente do jogador, desvalorizou o caso. "Na realidade, acho que ele não conseguiu expressar aquilo que queria dizer. Até falei com o Bruno [Macedo, empresário de Jorge Jesus] na altura. O que ele quis dizer é que tinha jogadores melhor preparados do que o Pedrinho. E ele tem razão no que quis dizer", comentou.

O empresário do atacante brasileiro, por quem o Benfica pagou cerca de 20 milhões de euros, declarou inclusivamente que estava a "torcer muito" para que Jorge Jesus fosse contratado pelo Benfica, a pensar exatamente na evolução de Pedrinho. "Tenho certeza que o Pedrinho vai crescer muito com ele. Vai render demais. O Pedrinho só teve praticamente um treinador na carreira profissional, que foi o Carille. E todo mundo falava um monte de coisas. Ele (Carille) falava que nunca havia visto o Pedrinho jogar pelo meio. Aí ele (Pedrinho) foi para a a seleção olímpica, o Jardine o colocou de meia, e ele rebentou", contou Will Dantas.

Comprometido com o Benfica até 2025, Pedrinho já realizou exames médicos em Portugal e depois regressou ao Brasil, não treinando no Corinthians desde março, quando as atividades foram suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus.