Empresário de Pedrinho crítico com Jorge Jesus: "Num jogo entrou a 20 segundos do fim"

Pedrinho deixa o Benfica ao fim de uma temporada e o empresário do jogador não ficou agradado com as oportunidades dadas por Jorge Jesus.

Will Dantas, empresário de Pedrinho, teceu críticas a Jorge Jesus por não ter dado muitos minutos ao avançado no Benfica. Nas redes sociais, no mesmo dia que o acordo com o Shakhtar foi alcançado, o representante do jogador publicou um vídeo com alguns lances do brasileiro na temporada 2020/21.

"Enquanto uns mentem, outros vendem. Deixo alguns lances dos poucos minutos que o Pedrinho esteve em campo. Nas poucas partidas em que o colocaram a titular, tiraram-no logo no início da segunda parte. Noutros jogos, entrou quando faltavam cinco ou dez minutos para terminar o jogo. Num deles, entrou a 20 segundos do fim. Não acreditem em estatísticas", escreveu.

Está alcançado o acordo entre o Benfica e o Shakhtar, da Ucrânia, para a transferência do brasileiro Pedrinho. Segundo apurado por O JOGO, o negócio será feito por 18 milhões de euros, o mesmo valor que o Benfica pagou no verão passado, após renegociar, com o Corinthians.