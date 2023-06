Empresário admite saída de Gilberto do Benfica

Lateral brasileiro deixou de fazer parte das contas de Roger Schmidt no final da temporada

O empresário de Gilberto confirma que o jogador tem propostas de clubes brasileiros e que a saída do Benfica, rumo ao Brasil, é mesmo uma possibilidade.

Em declarações à TNT Sports, Alan Espinosa, que tinha vindo a manifestar o desejo do lateral continuar nos encarnados, abre a porta à saída, pela primeira vez.

"Realmente alguns clubes do Brasil demonstraram interesse concreto no Gilberto durante a última temporada europeia, porém o Benfica foi irredutível e não aceitou negociar na altura", explicou, assegurando que, nesta altura, todas as opções estão em aberto: "Essas equipas continuam a seguir o jogador e, em caso de avanços, a situação vai ser levada aos dirigentes portugueses novamente. Existe sempre a possibilidade de voltar ao Brasil. Estamos constantemente a procurar o melhor para o atleta e, portanto, nenhum cenário está descartado", afirmou.

Este ano, Gilberto cumpriu 35 jogos pelo Benfica, marcou quatro golos e fez uma assistência. Ainda assim, no final da época, e numa altura que Bah, habitual titular na lateral direita, esteve lesionado, o brasileiro não foi opção para Roger Schmidt.