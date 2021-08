"Empresa-mistério" do Benfica está sob suspeita das autoridades, revela Novo Semanário

Jornal adianta que Domingos Soares de Oliveira é um dos administradores dessa empresa,

A edição desta sexta-feira do jornal Novo Semanário revela que as autoridades portuguesas suspeitam de uma "empresa-mistério" do Benfica, uma sociedade criada no Luxemburgo. A empresa chama-se Benfica International e surgiu na investigação durante escutas a Luís Filipe Vieira.

O jornal adianta ainda Domingos Soares de Oliveira é um dos administradores da Benfica International, a par de um gestor de fundos de investimento sem ligação ao Benfica.

Ao semanário, o Benfica justificou que o objetivo da empresa era expandir a marca para fora de Portugal.