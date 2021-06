Emirates e Adidas para fechar com o Benfica esta semana

Acordo com a companhia aérea, principal patrocinador do clube, será assinado esta semana. O JOGO sabe que a oficialização está para muito breve. Prevista cláusula de exclusão devido à covid, ou seja, os pagamentos serão suspensos em caso de paragem competitiva devido à pandemia.

Benfica e Emirates vão passar esta semana para o papel, segundo apurou O JOGO, o acordo que vai estender a ligação entre as partes, selando assim a continuidade da companhia aérea como principal patrocinador da equipa de futebol.

O entendimento já foi estabelecido há algum tempo, mas só agora irá ser definitivamente fechado e oficializado através da assinatura do novo contrato, que poderá ter a mesma duração dois anteriores: três anos. As condições deverão ser as mesmas do anterior vínculo, sendo que, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Benfica e Emirates acertaram ainda a existência de uma cláusula de exclusão por covid-19. Ou seja, caso as competições voltem a parar devido ao novo coronavírus, como já sucedeu em 2019/20, os pagamentos por parte da empresa serão também suspensos.

A Emirates é patrocinadora do Benfica desde há seis anos, tendo a ligação começado em 2015, acertando depois em 2018 um novo vínculo, que se prolongou até este ano. Com esta renovação, o nome da Emirates irá continuar na camisola do emblema encarnado, assim como numa das bancadas do Estádio da Luz. Depois de um primeiro contrato com valores diferentes por cada época e com extras estabelecidos em função de desempenho desportivo, e no qual as águias receberam um total de 18,5 milhões de euros, as verbas terão subido, ainda que nunca tenham sido públicas. Isto porque de acordo com um relatório da "KPMG Football Benchmark" publicado em 2020 o Benfica terá recebido, relativos a 2019/20, 8,9M€, pelo que nestes últimos três anos o encaixe poderá ter sido superior aos 20 milhões de euros.

Adidas também para muito breve

Além da Emirates, o Benfica assegurou também a continuidade da relação com a Adidas. A marca desportiva equipa o emblema encarnado já desde 1997 e, garantido o acordo, vai continuar a fazê-lo, isto porque o contrato terminava este ano.

Com um entendimento já estabelecido, a oficialização do processo está para muito breve e poderá ser também fechada esta semana, ao que O JOGO apurou. Os dois anteriores contratos entre Benfica e Adidas tinham tido a duração de sete e dez anos, respetivamente: o último de 2014 a 2021 e o anterior de 2004 a 2014.