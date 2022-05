Em três anos e meio, Ristic só fez 50% dos minutos. No ataque, é batido por Grimaldo

Em três épocas e meia, Ristic aumentou o somatório de minutos apenas nos dois últimos anos.

Contratado em janeiro de 2019 pelo Montpellier aos russos do Krasnodar por cerca de 600 mil euros, Mihailo Ristic demorou a firmar-se no onze do emblema francês e só mesmo nos dois últimos anos conseguiu aumentar o seu índice de utilização, embora não o suficiente para evitar que tenha terminado a sua passagem por França com uma percentagem possível de minutos de jogos inferior aos 50 por cento (49,5%).

De facto, e apagando da equação as suspensões disciplinares e não havendo registo de qualquer lesão prolongada, o internacional sérvio somou em campo 5551 minutos de um total possível do clube de 11610, o que resulta nos referidos 49,5% de utilização.