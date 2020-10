Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica

Rui Gomes da Silva quer munir o clube da Luz de estatuto europeu reforçado.

Rui Gomes da Silva pretende construir um Benfica "permanentemente candidato a ser campeão europeu". A garantia foi dada pelo próprio, esta sexta-feira, em entrevista à Rádio Renascença.

"Em quatro anos tenho o Benfica apto para ser campeão europeu", assinalou o candidato à liderança do clube da Luz, aprofundando:

"Não digo que vamos ser, mas vamos tentar ser. Claro que dois ou três jogadores com o estatuto do Cavani cabem neste projeto, mas o problema é ter de gastar o dinheiro para ser campeão europeu em 109 jogadores", atirou Gomes da Silva, que reitera a aposta no atual treinador, Jorge Jesus, para encabeçar o projeto:

"Quero pegar em Jorge Jesus e tornar o Benfica permanentemente candidato a ser campeão europeu (...) O Benfica tem que se comparar ao Real Madrid e Barcelona. O Real não anda a dizer quantas Ligas Europas e quantas Taças das Cidades com Feiras é que ganhou. O ridículo disto é apresentar Jorge Jesus com duas finais perdidas como títulos que ele ganhou. Um clube da dimensão do Benfica não se pode vangloriar de finais perdidas", acrescentou Rui Gomes da Silva, aludindo à apresentação de Jesus no regresso ao Benfica.