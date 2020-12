"Em pouco tempo vamos voltar a estar em primeiro", diz Jorge Jesus

Treinador do Benfica acredita que os encarnados vão voltar à liderança da I Liga - lugar ocupado pelo Sporting - "em pouco tempo".

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Standard Liège, Jorge Jesus mostrou-se confiante quanto a voltar à liderança da I Liga. O treinador disse que na Liga Europa a situação é mais fácil, visto que o apuramento já foi conseguido, e que no campeonato, o primeiro lugar vai voltar a ser ocupado pelo Benfica.

"As coisas estão mais fáceis na Liga Europa porque já temos o apuramento garantido. No campeonato faltam muitos jogos para definir a classificação. Estamos a dois pontos do primeiro. É verdade que é melhor estar em primeiro do que em segundo, mas já estivemos várias jornadas em primeiro. Não estou a ver que no campeonato as coisas estejam diferentes. Não estamos em primeiro, mas já estivemos. Mas em pouco tempo vamos voltar a estar em primeiro", rematou.