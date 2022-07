Minuto 7 do Benfica-Nice: 1-0 para o Benfica, por Rafa Silva! Enzo inicia a jogada, depois na esquerda um toque artístico de João Mário liberta Grimaldo, que serve Rafa no coração da área. O atacante atira colocado e inaugura o marcador. Ora veja, no "tweet" abaixo: