Em Itália avançam o salário de Gonçalo Ramos no PSG

Avançado do Benfica tem praticamente tudo acertado para reforçar o PSG. Vai ganhar seis milhões de euros por época.

O jornalista italiano Nicolò Schira avança este domingo que Gonçalo Ramos vai receber um ordenado de seis milhões de euros por temporada, mais bónus, no PSG.

O avançado internacional português, de 22 anos, vai ser emprestado pelo Benfica, sendo que os parisienses ficam com uma cláusula de compra obrigatória no valor de 65 milhões de euros, no final da época. Acresce ainda 15 milhões de euros por objetivos.