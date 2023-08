Em Itália anunciam acordo do Benfica com Gianluca Prestianni

Águias já terão apalavrado um vínculo de cino anos com o jovem avançado do Vélez Sarsfield

O Benfica já terá um acordo de princípio com Gianluca Prestianni, avançado de 17 anos do Vélez Sarsfield, escreve o jornalista de mercado de transferências Nicolò Schira.

O JOGO revelou em primeira mão o interesse das águias no jovem argentino.

Entretanto foi alvo de agressões de adeptos, que denunciou, acabando mesmo por ser, ele a sua família, ameaçados de morte e aconselhados a não sair de casa. Durante estes episódios, a Imprensa argentina deu conta de o jogador pressionar o Vélez para o deixar rumar ao Benfica.

