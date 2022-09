Em Inglaterra dizem que o Chelsea pensa em Rui Pedro Braz para diretor-desportivo

De acordo com o jornal "Mirror", o diretor desportivo do Benfica é um dos quatro "candidatos" ao posto.

O Chelsea estará à procura de um diretor desportivo e, em Inglaterra, dizem que os "blues", agora sob liderança de Todd Boehly, pensam em Rui Pedro Braz para o cargo.

De acordo com o jornal "Mirror", o diretor desportivo do Benfica é um dos quatro "candidatos" ao posto, juntamente com Victor Orta, do Leeds, Lee Congerton, da Atalanta, e Monchi, do Sevilha.

O Chelsea já terá pensado também em Michael Edwards, antigo diretor desportivo do Liverpool que está em ano sabático, Christoph Freund, do Salzburgo, e Luís Campos, que trabalha com PSG e Celta de Vigo.

Todd Boehly foi quem assumiu as funções de diretor desportivo, interinamente, após a saída de Petr Cech, em junho. Agora, pretende que o eleito trabalhe bem perto de Graham Potter, que assumiu o comando técnico após a saída de Thomas Tuchel.

