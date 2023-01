Em Inglaterra detalham os valores de oferta do Chelsea por Enzo Fernández

De acordo com o Daily Mail, os blues oferecem mais sete milhões de euros do que o valor da cláusula de rescisão do médio argentino - 127 milhões de euros - que seriam pagos em três prestações.

O jornal britânico Daily Mail avança esta terça-feira que o Chelsea apresentou uma proposta de 127 milhões de euros - mais sete milhões do que o valor da cláusula de rescisão - ao Benfica por Enzo Fernández.

Os blues têm sido apontados como os favoritos na corrida pelo médio argentino, com a mesma fonte a acrescentar que a proposta, a ser aceite pelos encarnados, seria paga em três prestações de cerca de 42 milhões de euros ao longo dos próximos três anos.

Enzo Fernández regressou esta terça-feira ao Seixal, depois de ter falhado dois treinos do Benfica, e deve manter-se sob alçada disciplinar do clube.