Em Espanha, volta-se ao tema da possível saída de Grimaldo

Jornal AS destaca papel de indiscutível do lateral no Benfica. Interesse da Juventus é mencionado, mas também o finca-pé dos encarnados

Alejandro Grimaldo continua a ser um dos jogadores do Benfica mais vezes apontados à saída. Em Espanha, lembram que o clube encarnado não tem apenas Enzo Fernández como único transferível e cobiçado.

O jornal AS lembra que o lateral é indiscutível para Roger Schmidt e que, após meia época em destaque, faz parte da lista de vários grandes clubes europeus, nomeadamente a Juventus.

O mesmo órgão lembra que, apesar de se sentir que este é um bom momento para a saída, aos 27 anos, o Benfica é um clube duro no que a negociações de jogadores diz respeito.