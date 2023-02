Espanhóis veem Rui Costa como "craque dos escritórios" e adivinham mais duas vendas

Jornal As dá destaque à venda de Enzo Fernández e não só.

Rui Costa merece esta quinta-feira destaque na imprensa espanhola, nomeadamente da parte do jornal As. "Dos relvados a craque dos escritórios", pode ler-se em título na publicação.

A transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, por 121 milhões de euros, é o ponto de partida do artigo, onde o presidente das águias é apontado como "o vencedor do mercado de inverno". "Rui Costa e Benfica foram os vencedores do último mercado de transferências. A dura negociação com o todo-poderoso Chelsea para a transferência de Enzo Fernández e o bom trabalho na gestão do Benfica fizeram dele o homem do momento", pode ler-se.

Os As recorda o passado de Rui Costa como jogador, na Fiorentina e Milan, além do Benfica, e outra transferência sonante: a de Darwin para o Liverpool, por 80 milhões. "Uma série de decisões que revalorizaram a sua figura como craque absoluto dos escritórios", refere, indicando Gonçalo Ramos e António Silva como, possivelmente, mas duas grandes vendas a juntar ao currículo no futuro.

A boa prestação na Champions, onde o Benfica vai defrontar o Club Brugge nos oitavos de final, após vencer um grupo com PSG e Juventus, também não passou ao lado. "Sob a sua direção, o Benfica deu um salto de qualidade que no segundo ano ao leme é mais do que evidente", remata.