Em Espanha revelam o que falhou para o Barcelona não levar Darwin antes do Benfica

Barcelona tentou contratar Darwin e negócio até esteve perto de ser concluído, mas acabou por falhar por falta de dinheiro dos espanhóis. Depois, apareceu o Benfica.

O jornal catalão Mundo Deportivo escreve, esta segunda-feira, que o Barcelona negociou Darwin Núñez antes do avançado rumar ao Benfica, mas não foi alcançado um acordo devido à verba pedida pelo Almería. Pouco depois, o Benfica chegou-se à frente e garantiu a contratação.

O Barça contactou o Almería e queria comprar o jogador, deixando-o mais um ano no clube, por empréstimo. A operação seria fechada por um valor entre os 15 e os 20 milhões de euros, sendo que os rojiblancos ficariam com 20 por cento dos direitos desportivos de Darwin. Já numa fase posterior, os blaugrana desistiram da contratação, por dificuldades económicas, adianta o Mundo Deportivo.

Apareceu, então, o Benfica com 25 milhões de euros e o clube presidido por Turki Al-Sheikh aceitou vender o uruguaio.

João Gonçalves, que nessa altura era diretor técnico do Almería, explicou ao Mundo Deportivo que houve "negociações intensas durante meses", mas o Barcelona acabou por não avançar.

No entanto, fonte do emblema culé assegurou ao Mundo Deportivo que Darwin continua debaixo de olho do Barça. Sabe-se, porém, que a crise que o clube atravessa será uma grande entrave para uma eventual tentativa de contratar o atleta dos encarnados.