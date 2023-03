Em Espanha querem o Benfica no caminho do Real: "Talvez seja o que tem menos nome"

Sorteio dos quartos de final da Champions marcado para as 11h00 de sexta-feira.

É já amanhã, sexta-feira, que o Benfica fica a conhecer o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões, sendo agora o único representante português na prova. E é precisamente o clube da Luz que os adeptos espanhóis preferem ter como adversário do Real Madrid na fase seguinte da competição.

Segundo um inquérito elaborado pelo jornal Marca, 36% dos participantes elegem o Benfica como o oponente ideal para o campeão europeu em título, que deixou pelo caminho o Liverpool nos oitavos de final.

"Uma equipa complicada. Talvez seja a que tem menos nome dos oito, mas não é por isso que é acessível. Contou com um rival fácil nos oitavos de final [Club Brugge], e está bem na sua Liga [sendo líder]. João Mário, Rafa Silva, Gonçalo Ramos, Otamendi, o espanhol Grimaldo... Talvez não sejam estrelas, mas são grandes jogadores que formam uma boa equipa", descreve a publicação.

O Milan surge no segundo lugar, com 18%, e, curiosamente, em terceiro está o Manchester City (16%), um dos grandes candidatos à conquista do troféu. Refira-se que o Chelsea, com 4%, é o clube menos desejado, depois de mais de 83 mil participações.