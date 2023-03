Em Espanha não há dúvidas: joga no Benfica o sucessor de Cristiano Ronaldo

Gonçalo Ramos destacado pela imprensa espanhola. Leva 23 golos golos esta temporada.

Gonçalo Ramos está a protagonizar uma grande temporada ao serviço do Benfica e a boa forma do avançado não passa despercebida em Espanha. O jornal As, através das "stories" do Instagram, deu conta de alguns números em torno do internacional português e chega mesmo a colocar Ramos como o "sucessor de Cristiano Ronaldo".

"Fez esquecer Darwin Núñez", salienta a publicação, realçando os golos apontados para a Liga dos Campeões e os 15 no campeonato, onde está no topo dos goleadores, a par do companheiro João Mário.

"O jogador da formação do Benfica é muito completo. Tem 1,85 metros e é polivalente, podendo jogador como ponta-de-lança e segunda avançado", descreve. "Domina o jogo aéreo, é rápido e trabalha com os dois pés com total naturalidade. Baixa muito para receber [a bola[ e ataca muito bem o espaço", prossegue, assinalando o interesse de PSG e Manchester United, avançado anteriormente pela imprensa internacional.

No total, Gonçalo Ramos, 21 anos, leva 23 remates certeiros e quatro assistências em 35 jogos pelo Benfica esta época.