O Newcastle não larga Darwin e o Atlético de Madrid é outro dos interessados no avançado, como O JOGO noticiou ontem.

Entretanto, no caso do emblema de Madrid, o jornal desportivo "Marca" informou que o uruguaio é a grande prioridade dos colchoneros para a próxima temporada e acrescenta que já decorreram contactos com o Benfica e o empresário do jogador, Edgardo Lasalvia.

Darwin cumpre a segunda temporada no clube da Luz e leva, até ao momento, 18 golos marcados em 23 jogos.