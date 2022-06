Em Espanha dizem que o Benfica já escolheu o alvo para suceder a Darwin

Trata-se de Umar Sadiq, avançado de 25 anos do Almería.

O Benfica está à procura do sucessor de Darwin Núñez, avançado que neste mercado de transferências rumou ao Liverpool por 75 milhões de euros mais 15 por objetivos. Segundo o "Diário de Almería" o emblema encarnado já escolheu o alvo.

Pois bem, de acordo com as mesmas informações, as águias têm a mira apontada a Umar Sadiq, avançado de 25 anos do Almería que curiosamente chegou ao emblema espanhol para colmatar a saída do internacional uruguaio para o Benfica, em 2020/21.

Ao serviço do recém-promovido a La Liga, o internacional nigeriano marcou 19 golos e fez nove assistências em 38 jogos disputados esta temporada.

No entanto, ainda segundo o "Diário de Almería", o clube só deixará sair a sua referência ofensiva pelos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão.

De referir ainda que o alegado interesse do Benfica em Sadiq já não é novo.