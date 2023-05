Em Espanha associam Óliver Torres ao Benfica

Médio que representou o FC Porto estará na mira do Benfica

Óliver Torres, médio que representou o FC Porto em 2014/15 por empréstimo do Atlético de Madrid e, depois, entre 2016 e 2019, estará na mira do Benfica.

De acordo com o jornalista espanhol Bruno Alemany, o emblema encarnado estará "muito interessado" no jogador, que tem mais um ano de contrato com o Sevilha, onde chegou em 2019.

Ainda segundo as mesmas informações, Óliver "ainda não deu o sim definitivo, mas a operação parece bem encaminhada", sendo que Roger Schmidt estará a "remar" para que a contratação seja concluída.