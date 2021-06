Em Espanha afirmam que o Benfica vai insistir com o Bétis por William Carvalho

Médio português continua a ser associado ao Benfica.

O Benfica pretende reforçar o meio-campo para a próxima temporada e vários são os nomes que vêm sendo apontados ao emblema encarnado.

Em Espanha, esta quinta-feira, afirmam que as águias não esqueceram William Carvalho. De acordo com o jornal AS, o Benfica é um "claro pretendente" a obter os serviços do médio português e insistirá com o Bétis para que uma possível transferência se concretize.

Ainda segundo o "AS", o emblema espanhol está aberto a uma possível saída de William, mas não a qualquer preço. O Bétis não pretendia baixar muito a fasquia dos 20 milhões de euros, mas a irregular campanha na equipa na época passada, bem como as mais recentes exibições na seleção portuguesa no Euro'2020 não ajudam a que os espanhóis possam reivindicar tal valor.

O jornal AS escreve ainda que a sua desvalorização é uma realidade e no Bétis estudam diferentes opções para o futuro do jogador, entre elas a de dar-lhe mais confiança para que o seu estilo de jogo possam cumprir as expectativas. O treinador, Pellegrini, já terá dito que prefere ficar com o médio do que se concretize uma venda que não seja demasiado benéfica para o clube.

No entanto, segundo as informações recolhidas por O JOGO, os alvos do Benfica para o miolo continuam a ser Nzonzi e Guendouzi.