Jorge Jesus, treinador do Benfica

Redação com Lusa

Jorge Jesus rejeita crise de resultados no Benfica após perder liderança da Liga Bwin

Jorge Jesus, rejeitou a ideia de que o Benficaesteja numa crise de resultados e garantiu que o sentimento do presidente, após perder a liderança da I Liga Bwin, é "o mesmo do treinador e jogadores".

Rui Costa afirmou, no domingo, que é necessário "perceber" o que fez perder "cinco pontos nos últimos três jogos do campeonato", mas Jorge Jesus lembrou, em conferência de imprensa relativa ao jogo com o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, que o Benfica "não perdeu o foco nem a possibilidade" de chegar à liderança e "pintou" um cenário diferente.

"É como quiserem pintar o quadro. Se eu quiser pintar o quadro, digo-vos assim: em 10 jogos do campeonato, quantas vitórias o Benfica tem? Oito. (...) É conforme eu queira pintar o quadro. Agora, o ideal era ter 100%, 10 jogos, 10 vitórias. É aquilo que o treinador e o presidente do Benfica querem", assumiu Jorge Jesus.

No entanto, o treinador lembrou que "não há nenhuma equipa no mundo que não perca pontos" e que isso "faz parte" do futebol, mas rejeitou, perentoriamente, um cenário de crise de resultados.

"Para nós querermos enquadrar aqui um filme já negro, isso não existe. Agora, queríamos estar em primeiro, a 100% [de vitórias], queríamos. Mas o momento não foi esse, passámos para terceiro", concluiu.