Elogios para Otamendi: "Otamendi atingiu uma maturidade espetacular"

Ricardo Gareca, antigo treinador do central no Vélez, destaca a evolução mental do central.

Indiscutível para Lionel Scaloni na Argentina, como sucede com Roger Schmidt no Benfica, Otamendi mereceu elogios pelo Campeonato do Mundo realizado. E quem o conhece bem considera que o central atingiu um grande nível.

"Otamendi atingiu uma maturidade espetacular. É muito forte física e mentalmente. Foi crescendo cada vez mais e, apesar de ter passado por alguma irregularidade, isso levou-o a amadurecer. Tirou benefícios disso e agora ajuda a termos [seleção da Argentina] uma defesa muito sólida. Fico contente com o seu crescimento", afirmou à Imprensa argentina Ricardo Gareca, seu antigo treinador no Vélez Sarsfield, onde o defesa foi formado e deu início à carreira como sénior.