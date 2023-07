Elogios para o Benfica: "Tem praticamente duas equipas de Champions"

Questionado ainda sobre a forma como os seus jogadores se debateram com as águias, Rafa Benítez, em declarações aos meios do Celta, destacou a versatilidade do plantel encarnado

No final da derrota por 2-0 com o Benfica, Rafa Benitez mostrou-se satisfeito pela exibição do Celta contra os encarnados, especialmente pela qualidade do adversário, considerando que as águias têm dois "onze" de Liga dos Campeões:

"Temos de estar satisfeitos. Jogar com o Benfica e chegar aos 87" nas condições em que chegamos, com mudanças contra uma equipa tão forte que praticamente tem duas equipas que podiam jogar a Champions, tenho de estar satisfeito e quero felicitar os jogadores. Foi um trabalho extraordinário", referiu.

Questionado ainda sobre a forma como os seus jogadores se debateram com as águias, o treinador campeão europeu, em declarações aos meios do Celta, destacou a versatilidade do plantel encarnado.

"Estamos a falar de uma equipa que ganhou o campeonato português e que está sempre com um bom nível. Vemos os jogadores que saíram do banco e que são de nível internacional. A equipa esteve muito bem, demos a cara", explicou.