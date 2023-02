Declarações de Roger Schmidt na sala de imprensa após a vitória do Benfica por 3-0 frente ao Casa Pia.

Onze igual ao de Arouca: "Só penso no jogo seguinte. Jogámos assim contra o Arouca, correu bem. Mudámos algumas coisas porque houve lesões e saídas. Queria usar a oportunidade depois de um bom jogo de nos habituarmos uns aos outros e utilizámos o jogo para confirmar o que já tínhamos feito. Foi por isso que repeti o onze. O Rafa voltou, o Gonçalo volta aos treinos amanhã e voltamos a ter toda a gente apta para as próximas semanas. Estamos em três frentes e queremos dar o melhor em todas."

João Mário num grande momento: "O João é um jogador completo, um desportista perfeito, tem excelente atitude, está sempre motivado, é muito profissional e inteligente. Experiente, faz com que os jogadores à sua volta sejam melhores. Não perde a bola, toma as decisões certas e agora demonstra uma veia goleadora. Está no sítio certo. É uma espécie de 10 e meio. Queremos sempre esses jogadores na área, em situações como o jogo de hoje precisamos de muitos jogadores na área."

Orgulho em João Mário: "Ele está a aproveitar bem o momento, com os tempos certos. A recompensa é ser um goleador prolífero. É o segundo capitão de equipa e é um orgulho tê-lo a este nível. Não estou surpreendido com o João Mário. Vejo-o todos os dias nos treinos e também já o defrontei, quando eu estava no Bayer Leverkusen. Se calhar, esta veia goleadora tem a ver com a experiência. Também depende dos colegas de equipa... Os 10 ou 11 golos que marcámos são em frente à baliza. Passa-se a bola para a baliza, era algo que queríamos melhorar. O João é excelente para este tipo de golos. Talvez um pouco surpreendido com esta sua mentalidade goleadora, mas ele está muito certeiro."

É este o onze do Benfica sem Enzo? "Terça-feira foi bom [em Arouca], hoje também. Mas não se trata de ter um onze perfeito e mantê-lo sempre igual. É preciso pensar no jogo seguinte, no adversário, nos jogadores que estão em forma. Cada jogo é um projeto novo. O próximo é contra o Braga, para Taça de Portugal, temos de encontrar a equipa perfeita para esse jogo."