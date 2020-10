"Eleições? Quanto mais rápido acabarem, melhor é para a estabilidade do clube"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro de segunda-feira com o Belenenses SAD.

Jogar de três em três dias: "Não ajuda a criar dinâmicas, mas ajuda a melhorá-las. Com os jogos conseguimos tirar lições do que podemos fazer melhor ou do que fizemos bem. Na teoria podemos desenvolver essas ideias. Se ajuda a melhorar dinâmicas, sim, mas na prática não ajuda."

Análise ao Belenenses SAD: "Já tive oportunidade de ver o Belenenses SAD este ano. São muito organizados. Jogam em 3-4-3 que hoje, em Portugal, muitos treinadores estão a pôr em prática nas suas equipas. É uma equipa bem trabalhada defensivamente, o Belenenses só tem dois golos sofridos. O Petit é um antigo jogador... Vê as coisas com outros olhos. Vai ser um jogo difícil."

Eleições: "As eleições não têm nada a ver com o jogo. O que me parece é que quanto mais rápido acabarem as eleições, melhor é para a estabilidade clube. Para a equipa não muda nada, não nos falta nada. Este presidente e esta estrutura não nos deixam faltar nada. O que nos falta são títulos, é para isso que estamos cá."