Eleições no Benfica com debates e cobertura da BTV

Satisfeita exigência da oposição com acesso de todas as candidaturas que se apresentarem a sufrágio aos meios de comunicação do clube

Ao contrário do que sucedeu, por exemplo, nas últimas eleições, para frustração das candidaturas que concorreram contra Luís Filipe Vieira, o próximo ato eleitoral do Benfica, agendado para 9 de outubro, terá direito a debate e cobertura total nos vários meios do clube de todas as listas que concorrerem aos órgãos sociais do Benfica. Em comunicado divulgado este domingo, a Direção encarnada esclarece que "na defesa do espírito democrático que marca a sua história e no enaltecer dos valores de salutar discussão e do debate de ideias que engrandecem o seu glorioso percurso", as eleições terão direito a "cobertura mediática nas plataformas do clube".

A oposição, nomeadamente o movimento "Servir o Benfica", vê assim satisfeita uma das suas exigências, algo a que Rui Costa já tinha aberto a porta no seu discurso na Assembleia Geral Extraordinária realizada esta sexta-feira. De acordo com o comunicado das águias, haverá "emissão de tempos de antena na BTV para as candidaturas que se apresentem a sufrágio", assim como "entrevista individual" e um "debate na BTV com a presença de todos os candidatos". Além disso, o jornal do clube dará também espaço nas edições de 1 e 8 de outubro a todas as listas que se apresentem a sufrágio (o prazo termina a 29 de setembro), tal como será criado no site encarnado uma área específica onde será publicado o programa de cada candidatura.